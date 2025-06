Confira nove dicas do que fazer em Miami nas férias de julho

Julho é um dos meses mais animados do ano em Miami por conta do auge do verão nos Estados Unidos. Com dias longos, clima quente e uma agenda repleta de atrações, a cidade se transforma em um verdadeiro parque de diversões para turistas do mundo inteiro, especialmente os brasileiros, que costumam aproveitar as férias escolares para viajar.

De acordo com Daniel Ickowicz, CEO e diretor de vendas da Elite International Realty, consultoria imobiliária há 30 anos no mercado da Flórida, o verão em Miami oferece experiências para todos os gostos.

“Miami é vibrante o ano todo, mas em julho a cidade ganha ainda mais vida. Tem praia, arte, gastronomia, esportes, compras e passeios culturais. É uma combinação difícil de ser igualada”, afirma Daniel.

Confira 9 dicas imperdíveis para aproveitar Miami nas férias de julho:

South Beach e Ocean Drive

South Beach é o coração do turismo em Miami. O mar azul, a areia branca e a atmosfera animada, é perfeita para quem quer apreciar o verão em clima tropical. A Ocean Drive, avenida que margeia a praia, é conhecida por sua arquitetura art déco e pelos bares e restaurantes com mesas ao ar livre. Durante o dia, é ideal para caminhar, andar de bicicleta ou apenas relaxar na areia. À noite, a região ganha vida com música, coquetéis e muita gente bonita, perfeita para casais que gostam de agito com charme.

Wynwood Walls

Esse bairro transformado em galeria urbana é uma das regiões mais criativas da cidade. Os famosos murais de street art atraem visitantes de todo o mundo, e o local também concentra galerias independentes, cervejarias artesanais, cafés e lojas conceituais. Em julho, Wynwood costuma receber feiras de arte, festivais de gastronomia e eventos ao ar livre, tornando o passeio ainda mais especial. É um ótimo programa tanto para tirar fotos quanto para mergulhar no lado artístico e descolado de Miami.

Frost Science Museum

Esse museu de ciência e tecnologia é imperdível para famílias e curiosos de todas as idades. Ele reúne planetário de última geração, aquário com vários níveis de observação e exposições interativas sobre o corpo humano, física, sustentabilidade e o futuro da tecnologia. Além de educativo, o Frost é supermoderno e envolvente. Ideal para escapar do calor do verão por algumas horas e ainda se surpreender com experiências que misturam entretenimento e conhecimento. É um passeio recomendado para levar toda a família.

Copa do Mundo de Clubes e outras atrações turísticas esportivos

Miami é hoje uma potência esportiva. Especialmente esse ano, a cidade será sede do jogo de abertura da primeira Copa do Mundo de Clubes e de mais seis partidas da competição, sendo Palmeiras e Fluminense os clubes brasileiros já confirmados para jogar no município. O torneio terá a presença de vários famosos jogadores mundiais, como Lionel Messi, Haaland, Vini Jr e Harry Kane, por exemplo.

Além do futebol, Miami também oferece outras experiências esportivas para os turistas. É possível visitar a arena da equipe de basquete Miami Heat, mesmo fora da temporada da NBA, em tours que mostram os bastidores de um dos times mais tradicionais da liga. A cidade ainda recebe eventos de outras modalidades, como tênis, futebol americano, lutas, além de ser um local onde favorece diversas atividades físicas para a população, principalmente ao ar livre.

Perez Art Museum Miami

Localizado à beira da Biscayne Bay, o PAMM é um museu de arte contemporânea com exposições de artistas renomados e emergentes. O prédio, assinado por arquitetos premiados, é uma obra de arte por si só, e conta com jardins suspensos e vista panorâmica para o mar. Depois da visita, é possível tomar um café no restaurante do museu ou relaxar nos jardins ao redor. Uma experiência tranquila e inspiradora, excelente para casais ou visitantes que gostam de cultura.

Compras e sofisticação: Design District e Brickell City Centre

O Design District é sinônimo de sofisticação. Lá estão as principais grifes de moda do mundo, como Chanel, Gucci e Dior, além de galerias de arte e instalações urbanas modernas. É um ótimo lugar para caminhar, apreciar design e fazer compras de luxo. Já o Brickell City Centre, no centro financeiro da cidade, combina lojas, gastronomia e rooftops com vista para os prédios espelhados. À noite, a região é animada, com bares e restaurantes perfeitos para um jantar a dois.

Little Havana

Essa região é a alma cubana de Miami. Caminhar pela famosa rua Calle Ocho é como fazer uma viagem a Havana: há música latina tocando nas esquinas, cafés que servem o tradicional “cafecito”, lojas de charutos feitos à mão e jogos de dominó nos parques. O bairro é rico em história e tradição, e julho é um ótimo mês para visitar, já que há festivais culturais e celebrações típicas acontecendo ao ar livre. Um mergulho na cultura local que conquista pelo sabor e pela autenticidade.

Passeios de barco pela Biscayne Bay e cruzeiros ao pôr do sol

Ver Miami do mar é uma experiência única. Os passeios de barco pela Biscayne Bay passam por ilhas particulares, mansões de celebridades e cenários de cartão-postal. Há opções privadas ou em grupos, com duração variada. Uma dica especial são os cruzeiros ao pôr do sol, que oferecem vista privilegiada da cidade dourada pelos últimos raios do dia. Muitos passeios incluem bebidas e música ambiente, ideal para momentos românticos.

Refúgio natural em Key Biscayne e Crandon Park

Em apenas 15 minutos de carro do centro de Miami, é possível chegar em Key Biscayne, um refúgio de natureza e tranquilidade. O Crandon Park oferece praias calmas, trilhas ecológicas, áreas para piquenique e aluguel de caiaques ou bicicletas. É ideal para quem quer fugir do agito de South Beach e relaxar em contato com a natureza.