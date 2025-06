Kim Jong-un inaugura parque temático na Coreia do Norte com direito a

O ditador norte-coreano Kim Jong-un inaugurou nesta semana seu parque aquático, em Wonsan Kalma, na costa leste da Coreia do Norte. Na festa de abertura, ele estava animado, acompanhado de sua mulher, Ri Sol-ju, e de sua filha Kim Ju-ae - a provável sucessora.

O complexo turístico, que será aberto no dia 1º de julho, poderá receber até 20 mil pessoas - todos norte-coreanos. A entrada de estrangeiros está restrita por enquanto, com empresas do setor estimando que apenas 5 mil viajantes ocidentais visitem o país por ano.

Kim disse que sua construção seria registrada como "um dos maiores sucessos deste ano" e chamou o local de "o primeiro passo orgulhoso" para concretizar a política do governo de desenvolver o turismo, de acordo com a agência de notícias norte-coreana KCNA.

Analistas dizem que Kim tem interesse em desenvolver o turismo, e as areias de Wonsan Kalma seriam o local ideal. A Coreia do Norte reabriu suas fronteiras em agosto de 2023, após quase quatro anos de isolamento em razão da pandemia, período em que até seus cidadãos foram proibidos de viajar. As restrições, no entanto, não foram completamente aliviadas.

O parque de Kim foi descrito pelo regime como "um resort cultural de classe mundial". Fotos divulgadas pela mídia estatal mostraram o ditador sentado em uma cadeira, de terno, olhando um homem despencando de um toboágua. "É com grande satisfação que inauguramos um dos maiores sucessos deste ano", disse Kim, que prometeu construir mais zonas turísticas, segundo a imprensa oficial.

No ano passado, a Coreia do Norte permitiu que turistas russos retornassem pela primeira vez desde a covid. Na quarta-feira, 25, a agência de notícias russa Tass informou que um trem de passageiros de Pyongyang chegou a Moscou, marcando a reabertura da rota ferroviária direta entre as capitais dos dois países aliados, após cinco anos de interrupção.

Em maio, foi retomada a ligação de trem entre Rason - cidade portuária da Coreia do Norte, onde funciona um mercado legal em caráter experimental - e Vladivostok, na Rússia.

Funcionamento exclusivo para norte-coreanos

A KCNA informou que a Coreia do Norte iniciará o atendimento a turistas nacionais na próxima terça-feira. A agência não informou quando a Coreia do Norte começará a receber turistas estrangeiros, mas autoridades russas informaram mais tarde na quinta-feira que o primeiro passeio russo ao local acontecerá em julho.

Analistas dizem que o resort provavelmente exigiu um grande investimento do orçamento limitado da Coreia do Norte. Isso indica que, eventualmente, o país terá que aceitar turistas chineses e estrangeiros para ser rentável.

Kim tem se esforçado para transformar o país em um polo turístico como parte dos esforços para reanimar a economia em dificuldades, e a zona de Wonsan-Kalma é um de seus projetos turísticos mais comentados. A KCNA informou que a Coreia do Norte também confirmará planos para construir grandes atrações turísticas em outras partes do país.

A Coreia do Norte ainda não suspendeu completamente a proibição de turistas estrangeiros imposta no início de 2020 para se proteger da pandemia de covid-19. Especialistas afirmam que o país tem demorado a retomar o turismo internacional devido às restrições pandêmicas, ao recrudescimento das tensões com os EUA e a Coreia do Sul nos últimos anos e à preocupação com turistas ocidentais que possam espalhar uma imagem negativa do regime. (Com agências internacionais).