Veja horóscopo desta segunda-feira (30) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Iniciando a semana com energia, Áries, aproveite para se concentrar nas prioridades. Seja no trabalho ou em casa, organize seu espaço para sentir-se mais confortável. Apesar do romance estar calmo, cuidado com a possessividade.

Cor: PRETO

Palpite: 33, 15, 44

Segundou com boas energias graças à Lua. No trabalho, sua criatividade está em alta; use isso ao seu favor e ganhe destaque! A internet e as redes sociais são seus aliados. No amor, adeus solidão, a menos que você queira! O romantismo promete momentos maravilhosos na vida a dois.

Cor: CINZA

Palpite: 11, 45, 27

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta segunda-feira (30)



Signos: veja horóscopo desta segunda-feira (30) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Hoje, dê atenção aos assuntos domésticos hoje! Ótimo momento para repaginar o lar e repensar suas finanças. No trabalho, serviços voltados ao lar e tarefas em home office podem render. Na vida amorosa, aproveite o dia para um momento aconchegante com seu par.

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 60, 33, 23

Segunda-feira promete boas energias para comunicação! Circule, conheça gente nova, expanda seu círculo social. As tarefas online ou com clientes fluirão maravilhosamente. Converse e resolva assuntos pessoais, é um bom dia para uma conversa sincera com quem você ama.

Cor: ROSA

Palpite: 33, 23, 04