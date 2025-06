Signos: veja horóscopo desta segunda-feira (30) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Trabalhou duro? Está no momento de colher os frutos na carreira! Oportunidades de destaque e ótimas notícias para quem busca emprego ou promoção estão a caminho. Fique ligado na sua intuição e aguarde o aquecimento no amor.

Cor: VERDE

Palpite: 31, 24, 51

Hoje é dia de conectar-se a longas distâncias! Trabalho e relacionamentos parecem florescer, especialmente com indivíduos de outras cidades. Canalize sua habilidade pessoal e reative conexões antigas. Paqueras e romances estão favorecidos - mantenha seu astral alto e nem a distância atrapalhará seus novos contatos!

Cor: LILÁS

Palpite: 08, 51, 15

Um novo amanhecer traz mudanças e oportunidades para sua carreira e saúde. Encontre foco e finalize tarefas pendentes. Deseja uma mudança profissional ou um novo amor? Agora é a hora! Mostre sua sensualidade, aproxime-se do alvo. Prepare-se para uma paixão intensa e momentos íntimos agitados!

Cor: AZUL-ESVERDEADO

Palpite: 50, 23, 41

Segundou, Peixes! Combine forças com quem compartilha seus objetivos para levar o trabalho adiante. Use seu carisma para influenciar os outros. Romântico? Encante seu amado com momentos animados. Atenção à paquera - pode evoluir para algo mais sério. Mantenha o romantismo em alta!

Cor: AZUL-TURQUESA

Palpite: 14, 04, 41