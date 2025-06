Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta segunda-feira (30)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Hoje é um dia promissor para suas finanças, você pode descobrir novas maneiras de aumentar os fundos. Lembre-se, um pouco de discrição é uma boa estratégia. Quanto ao amor, aprecie a tranquilidade de um ambiente caseiro ao aconchego de seu par romântico

Cor: LARANJA

Palpite: 30, 19, 21

A segunda-feira chega carregada de positividade! Hoje é o dia perfeito para investir nos seus interesses pessoais e tirar proveito da Lua em seu signo. Aproveite e divirta-se com os amigos, pois o Sol os protege! Na paquera, use seu charme para conquistar. Valorize também o companheirismo em seus relacionamentos mais íntimos.

Cor: PINK

Palpite: 32, 24, 31

Inicie a semana tranquilamente, focando em tarefas que podem ser feitas isoladamente, e confie no seu sexto sentido no trabalho. Um momento ideal para descanso e reflexão! Seu esforço em causar uma boa impressão pode trazer surpresas no amor.

Cor: AMARELO

Palpite: 21, 30, 03

A Lua estimula seus relacionamentos hoje! Pode ser um bom dia para se conectar com amigos e até pedir conselhos. Trabalhar em parceria pode trazer resultados surpreendentes. Sinta a proteção e harmonia na vida a dois, e destaque-se na conquista com seu jeito descontraído. Vamos nessa!

Cor: MAGENTA

Palpite: 30, 27, 57