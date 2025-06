Veja horóscopo deste domingo (29) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo neste domingo, dia 29 de junho de 2025, e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Com a Lua destacando suas ambições, prepare-se para mudanças significativas, mesmo durante a rotina! Você e seu amor podem encontrar equilíbrio através de conversas alegres. Se solteiro, esteja preparado para novos contatos. Seu dia promete surpresas!

Cor: CREME

Palpite: 32, 41, 44

Inicie o domingo com vibração positiva! Quebre a rotina, conecte-se com pessoas distantes, mas cuidado com as finanças. Relembrar é viver. Uma viagem ou um novo local pode estar no horizonte. Sorte na paquera, talvez com alguém inovador ou distante. O amor está no ar e a diversão está garantida.

Cor: AMARELO-OURO

Palpite: 01, 46, 19

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer deste domingo (29)



Signos: veja horóscopo deste domingo (29) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião



Bom dia! Hoje promete ser um dia de destaque para os relacionamentos apesar de pequenos atritos. A Lua em Virgem trará good vibes, favorecendo encerrar pendências antes de se lançar no novo. Seu sexto sentido será aguçado, descobrindo segredos inesperados. Seu magnetismo vai chamar a atenção do crush. Prepare-se para momentos intensos de intimidade. Vamos nessa!

Cor: VERDE-ESMERALDA

Palpite: 23, 51, 32

A Lua em Virgem ilumina seus relacionamentos, tornando o tempo com entes queridos mais divertido. Ouça seu corpo, a saúde exige atenção. Seu charme brilha na tarde, atraindo possíveis novos amores. Proteção astral também para quem já tem romance, onde pequenas demonstrações de afeto farão grande diferença.

Cor: DOURADO

Palpite: 55, 12, 01