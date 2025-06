Signos: veja horóscopo deste domingo (29) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo neste domingo, dia 29 de junho de 2025, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Hoje, a Lua em Virgem promete boas vibrações para as finanças, valorize o que possui e surpresas na conta bancária são possíveis. Cuide melhor das suas coisas durante a noite, mas cuidado para não afastar o crush com possessividade. Animação nas paqueras e harmonia com o par dependem de colocar diferenças de lado.

Cor: AZUL

Palpite: 27, 45, 12

A Lua promete ótimas energias pra você! Saia da zona de conforto, persiga seus sonhos e seja surpreendido. Cuidado com a saúde e atente-se aos sinais do seu corpo. Com otimismo, aproveite o amor e confie para surpresas na paquera.

Cor: MARROM

Palpite: 15, 08, 33

Inicie o dia aproveitando a companhia dos amigos! Mesmo que o desejo seja de relaxar sozinho mais tarde, seus amigos irão animar seu dia. Sua atração física está alta, mas são os amigos que lhe guiarão no coração. Dê atenção ao seu lado místico e religioso, pois está enfatizado hoje.

Cor: PRETO

Palpite: 13, 14, 41

Domingo abençoado para você correr atrás de sonhos, com sua empatia em alta! Coloque o papo em dia com amigos, cuide da sua casa e saia da rotina na amor. Na paquera, envolva o alvo com facilidade e celebre possíveis amizades coloridas. Energias incríveis guiando seu dia!

Cor: VERMELHO

Palpite: 54, 36, 18