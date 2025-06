Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer deste domingo (29)

O que os astros reservam para você neste domingo, dia 29 de junho de 2025? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Hoje é dia de esforço extra para cuidar das tarefas pendentes, mas não esqueça da saúde! Ouça seu corpo. Mercúrio e Plutão garantem um toque de diversão ao dia. Apesar de ter muito a fazer, encontrará energia para curtir com quem ama.

Cor: VERDE

Palpite: 06, 15, 24

Domingo promete ser repleto de vibrações positivas e criatividade! Não permita que as responsabilidades domésticas diminuam sua diversão. Talvez seja seu dia de sorte! Com muito carinho e romance, você brilhará, seja em um relacionamento ou solteiro. Aproveite!

Cor: PRATA

Palpite: 38, 56, 11

Domingo com uma vibe mais caseira te aguarda hoje. Reserve um tempo para organizar a casa, resolver pendências financeiras familiares e até tirar um tempinho para fazer compras. Surpresas agradáveis podem surgir em suas comunicações e na paquera, então converse mais com quem você ama.

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 44, 05, 32

Hoje é um ótimo dia para colocar as finanças em ordem e se reconectar com amigos. Dilua a carga do dia-a-dia com a diversão que a noite reserva. A saída da zona de conforto pode ser divertida se acompanhada de bons amigos.

Cor: MAGENTA

Palpite: 09, 43, 19