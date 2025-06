Signos: veja horóscopo deste sábado (28) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo neste sábado, dia 28 de junho de 2025, e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Comece o sábado com ótimas energias e explore novos horizontes, seja em um passeio ou em seu trabalho. Oportunidades podem pintar com pessoas distantes, então se jogue! À noite, cuide mais da saúde e aguarde novidades no amor. Seu alto-astral vai brilhar!

Cor: AMARELO

Palpite: 27, 46, 16

Hoje é um grande dia para realizar mudanças em casa, graças às energias de Mercúrio e Netuno. Mantenha o foco para evitar tensões à noite. Pode haver tropeços na paquera, mas um amor antigo pode reaparecer. Fique atento!

Cor: VIOLETA

Palpite: 45, 30, 54

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo deste sábado (28) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer



Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião deste sábado (28)



Inicie o dia espalhando harmonia e fortalecendo relacionamentos. Embora possa haver uma mudança de clima à noite, mantenha a paz na família. Para relações recentes, mostre seu charme. No amor, demonstre carinho e controle o ciúme!

Cor: PRETO

Palpite: 45, 09, 47

Sábado é dia de prosperidade no trabalho e finanças, graças a Mercúrio e Netuno! Concentre-se em tarefas rotineiras para ter sucesso. Cuidado com distrações à noite e foque na saúde. A vida amorosa pode estar calma, mas não desanime. Persista no amor!

Cor: BRANCO

Palpite: 29, 56, 18