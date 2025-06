Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião deste sábado (28)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião neste sábado, dia 28 de junho de 2025, e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Suas habilidades de liderança e criatividade brilharão nas tarefas matinais. Estudos e aprendizado são favorecidos. Evite conflitos à noite e procure ser mais tolerante. Contatos matinais podem animar sua vida amorosa, traga mais humor e menos críticas.

Cor: ROSA

Palpite: 24, 51, 32

Prepare-se para importantes mudanças profissionais, mas lembre-se de lutar discretamente pelo seu reconhecimento. O clima misterioso e sensual promete agitar seu amor. Confie no seu sexto sentido para tomar decisões importantes e encontre tempo para relaxar.

Cor: PRATA

Palpite: 56, 11, 54

Comece o fim de semana a arriscar mais na busca dos seus sonhos e aproxime-se das pessoas importantes para você. Se prepare para novas paixões ou conexões reforçadas com seu parceiro. No entanto, tenha cuidado, pois algumas amizades podem enfrentar desafios à noite. Boas vibes à todos!

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 29, 47, 36

Sábado é dia de ir em busca do sucesso com trabalho duro! Mudanças positivas estão à vista, mas lembre-se de cuidar do seu corpo e aparência. À noite, evite conflitos com pessoas queridas. Na paquera, controle suas expectativas. Coragem é a palavra do dia!

Cor: AMARELO

Palpite: 46, 28, 03