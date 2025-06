Veja horóscopo deste sábado (28) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você neste sábado, dia 28 de junho de 2025? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Comece o fim de semana brilhando! Com sorte extra, apostas podem favorecer e a habilidade social se destaca. À noite, atenção às finanças. Surpresas na conquista amorosa esperam por você! Aja com menos ciúme e a convivência amorosa será ainda melhor.

Cor: GOIABA

Palpite: 21, 57, 10

Hoje, Touro, seu lado prático brilha, principalmente em tarefas isoladas ou home office. As chances de melhoria no rendimento e lucro extra são altas! À noite, atente-se a possíveis desentendimentos em casa. Um programa caseiro pode ser ótimo para amenizar ciúmes.

Cor: VERMELHO

Palpite: 48, 39, 12

Você arrasa na comunicação hoje, mas cuidado com fofocas ou mal-entendidos à noite! Use suas habilidades para se aproximar do crush e manter o diálogo fluindo no amor. Porém, evite assuntos delicados na noite.

Cor: AZUL-ROYAL

Palpite: 25, 16, 20

Hoje, aproveite as boas energias financeiras trabalhando duro - uma promoção pode estar à vista! Investir na imagem profissional trará benefícios. No entanto, evite misturar amizade e dinheiro à noite. Em relação ao amor, seja paciente e confiante.

Cor: CINZA

Palpite: 08, 26, 15