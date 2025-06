Hernán Crespo é apresentado ao elenco do São Paulo e Lucas Moura treina com bola

Começou oficialmente nesta quinta-feira a segunda passagem do técnico Hernán Crespo no São Paulo. No retorno dos jogadores após alguns dias de férias pela pausa do Mundial, o treinador argentino foi apresentado ao novo grupo pelo presidente Julio Casares. O dia ficou marcado por atividades físicas e com Lucas Moura e Ferreirinha, recuperados, trabalhando no gramado do CT da Barra Funda.

Crespo foi contratado para a vaga do compatriota Luis Zubeldía, que já não conseguia mais fazer a equipe render em campo e acabou demitido pela sequência de tropeços no Brasileirão. O novo comandante assume a equipe na 14ª posição, com apenas um ponto a mais que o Internacional, por exemplo, o primeiro na zona de rebaixamento (12 a 11).

O primeiro contato entre comandante e comandados ocorreu ainda na parte interna do CT da Barra Funda. No auditório, Casares, Crespo e sua comissão técnica tiveram conversa com os jogadores na qual o argentino foi apresentado. O técnico já adiantou que pretende montar um time corajoso e ousado.

Logo depois, o elenco são-paulino se dividiu em três partes para se intercalar em estações de testes físicos e exercícios de força. Por causa dos dias de ausência, resgatar o ritmo é a primeira missão antes da volta ao Brasileirão, inicialmente agendada para 13 de julho, em visita ao Flamengo, mas por causa do Mundial de Clubes, sob risco de ser adiada.

Caso o jogo seja realmente em outra data, Crespo ganharia mais três dias de trabalho, já que só faria sua reestreia no dia 16 de julho, em visita ao Red Bull Bragantino. Até lá, a ideia é ter as principais peças de volta após ausência por lesão.

Dois dos nomes que Crespo conta para o time titular já avançaram em sua recuperação e estiveram correndo ao redor do campo do CT: Ferreirinha e Lucas Moura, a grande esperança do São Paulo em volta por cima na temporada. O atacante estava afastado por causa de uma inflamação plantar no pé esquerdo. Oscar trata problema muscular na coxa esquerda e também terá atenção especial do novo técnico.

O problema de Lucas Moura, mais sério, parece finalmente, tratado. O experiente camisa 10 estava com um estiramento no joelho sofrido ainda nas semifinais do Paulistão. Houve uma tentativa de retorno, na Libertadores, e mais uma vez o jogador acabou sentindo. A pausa do Mundial serviu para ficar 100% e até um trabalho leve com bola ele realizou nesta reapresentação.