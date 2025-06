Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta sexta-feira (27)

O que os astros reservam para você neste sexta-feira, dia 27 de junho de 2025? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Sextou com a Lua iluminando seu carisma! Equilibre ousadia com praticidade e desfrute do sucesso. Ideal para arriscar e ganhar, a sorte está do seu lado. Para os solteiros, é tempo de arrasar na conquista e os já comprometidos podem aquecer a relação com mimos e carinho.

Cor: VIOLETA

Palpite: 31, 49, 40

Hoje, a Lua em Leão ilumina a família e memórias do passado. Equilibre seu tempo para atender trabalho e família sem negligenciar nenhum. Saudades do ex podem aparecer, mas há chances de fortalecer o atual relacionamento. Cuidado com o ciúme!

Cor: AMARELO

Palpite: 36, 27, 21

Os astros favorecem sua expressividade hoje! Aproveite seu raciocínio rápido para superar obstáculos de trabalho. Mantenha o foco! À noite, liberte seu charme. Seja para desfrutar um romance ou procurar um novo amor, o astral estará leve.

Cor: MAGENTA

Palpite: 39, 30, 48

Sextou com a Lua enviando boas energias para suas finanças! Calma e atenção aos detalhes podem levar a um saldo mais positivo do que previsto. Enquanto o romance e a paquera desaceleram, seu foco está no bolso!

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 22, 40, 04