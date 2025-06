Veja horóscopo desta sexta-feira (27) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo neste sexta-feira, dia 27 de junho de 2025, e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Sextou! Foque em prioridades e aproveite a energia para fazer muitas coisas. A comunicação é fundamental para o trabalho em equipe. À noite, viaje ou curta o dia, pois nem a distância atrapalha a paquera! Adicione um toque de descontração ao seu romance.

Cor: ROSA

Palpite: 18, 29, 09

Sextou com mudanças e surpresas boas! Oportunidades de negócio aparecem, mas detalhes importam. Problemas com herança ou impostos? Resoluções positivas estão a caminho. Use sua sensualidade para conquistar o crush. E prepare-se, o amor vai esquentar!

Cor: BRANCO

Palpite: 29, 56, 09

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta sexta-feira (27)



Signos: veja horóscopo desta sexta-feira (27) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião



Hoje, aproveite as boas energias da Lua em Leão para melhorar relacionamentos e parcerias profissionais. Junte-se a quem compartilha dos seus objetivos, mas cuidado com implicâncias pessoais para sair na frente. Converse sobre compromisso se estiver em um flerte e se já tem, curta o chamego e fortaleça laços!

Cor: PINK

Palpite: 42, 04, 06

Finalize a semana com energia elevada e foco na saúde e trabalho! Evite sobrecarregar-se e colabore para que momentos com os amados não caiam na rotina. Mesmo que a paquera não esteja em alta, antecipe uma surpresa - um colega pode se aproximar inesperadamente!

Cor: ROXO

Palpite: 54, 27, 21