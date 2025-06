Signos: veja horóscopo desta sexta-feira (27) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo neste sexta-feira, dia 27 de junho de 2025, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Renove suas energias nesta sexta com a Lua brilhando em seu signo! Use suas qualidades para impressionar, mas lembre-se de ter paciência ao interagir com colegas. No amor, prepare-se para ser o centro das atenções

Cor: LILÁS

Palpite: 02, 20, 38

Você começa a sexta num ritmo mais calmo com a Lua entrando em seu inferno astral. Não se sobrecarregue no trabalho, dê conta do que é capaz. Siga a sua intuição para uma melhora. Encantado por um novo crush? Mantenha segredo por ora. Apesar do clima intimista no amor, evite a distância emocional.

Cor: DOURADO

Palpite: 46, 55, 30

Sextou! A Lua em Leão está favorecendo sua imaginação e ativação dos sonhos. O desafio é equilibrar ambições de trabalho com a realidade prática - mas você tem habilidade em ação de grupo e persuasão. As estrelas favorecem amizades e reencontros, abrindo novas possibilidades de conquistas. Sintonia forte com seu par!

Cor: PRETO

Palpite: 40, 22, 60

Inicie a madrugada com a Lua em Leão ampliando a sua ambição! Priorize o trabalho, dê o seu melhor e refine a sua imagem. Apesar das pressões matinais, conquiste grandes feitos. O amor pode parecer em segundo plano, mas sua popularidade promete agitar a paquera. Abraço essas energias!

Cor: LARANJA

Palpite: 48, 03, 21