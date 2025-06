GOE de Santo André recupera carga de cigarros roubada escondida em comunidade

Policiais civis do GOE (Grupo de Operações Especiais) de Santo André localizaram uma carga de cigarros roubada dentro da comunidade do João Ramalho, em Santo André. A ação aconteceu após trabalho de inteligência e uso de tecnologia para rastrear o material.

Durante a operação, também foi encontrado um documento de identidade em nome de Higor Gabriel Missias Moreira. Segundo a Polícia Civil, a vítima do roubo foi chamada ao distrito policial e, ao ver a foto no RG (Registro Geral), reconheceu prontamente o suspeito como um dos autores do crime.

O caso foi registrado pelo 6º Distrito Policial de Santo André, que dará sequência à investigação.

