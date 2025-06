Veja horóscopo desta quinta-feira (26) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo desta quinta-feira, dia 26 de junho de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Foquem no trabalho apesar das distrações familiares, pois recompensas financeiras estão a caminho. À tarde, Mercúrio entra em sua casa astral, aprimorando sua comunicação. Noite protegida para o romance.

Cor: BRANCO

Palpite: 14, 15, 32

Você inicia seu dia com habilidade de comunicação e brilhe. As estrelas sugerem diversão nos lazeres e atividades com a turma. Tarde animada em família graças a Mercúrio em Leão! Nas paqueras, expansão de contatos agita a conquista. Abra o coração e capriche no romantismo.

Cor: AMARELO

Palpite: 21, 48, 10

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta quinta-feira (26)



Signos: veja horóscopo desta quinta-feira (26) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Ótimas vibes nas finanças te acompanham essa manhã e surpresas positivas podem aparecer. Agarre as oportunidades! Agir de maneira discreta e a ajuda de alguém do passado podem ser seus aliados. Com Mercúrio entrando em Leão, prepare-se para novidades no amor.

Cor: CINZA

Palpite: 49, 23, 41

Hoje é um bom dia para focar nos interesses pessoais e cultivar relações próximas com muito carinho e empatia. Aproveite a harmonia no trabalho para atingir metas em equipe, e com Mercúrio em Leão, espere excelentes notícias financeiras! Seu charme estará em alta, perfeito para conquistar amores.

Cor: VERDE

Palpite: 06, 15, 33