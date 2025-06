Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta quinta-feira (26)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo desta quinta-feira, dia 26 de junho de 2025, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Quinta-feira de sossego com uma pitada de ambição! As estrelas favorecem seus passos profissionais hoje. Agindo com discrição, você conquista o reconhecimento merecido. Com Mercúrio te dando uma força, é dia de ir atrás dos seus interesses e fortalecer relações amorosas.

Cor: VIOLETA

Palpite: 09, 12, 48

Experimente novidades no trabalho hoje e desenvolva suas habilidades! Fique atento à comunicação à tarde, e se solte mais com os amigos. Pode ser que um novo amor surja de relações amigáveis ou nas redes sociais. Compartilhar interesses comuns traz leveza ao romance.

Cor: PRETO

Palpite: 45, 27, 54

Sua popularidade está em alta e nada vai parar seu sucesso, se mantiver o foco no trabalho! Com Mercúrio entrando em Leão, prepare-se para good vibes, saia da rotina, curta os amigos e melhore a convivência com quem ama. Fique atento, a atração por um amigo pode aumentar.

Cor: AZUL

Palpite: 57, 09, 03

Escorpianos, anseios por mudanças? Inicie um novo curso, aprenda algo novo online! Trabalho em equipe leva ao sucesso hoje, e Mercúrio em Leão trará progresso. A vida amorosa está em alta, prepare-se para fortes emoções! Surpresas emocionantes no amor esperam por você.

Cor: AMARELO-OURO

Palpite: 03, 10, 46