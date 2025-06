Signos: veja horóscopo desta quinta-feira (26) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo desta quinta-feira, dia 26 de junho de 2025, e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Hoje será agitado com mudanças surpresas, até no trabalho! Foque nos seus objetivos porque nada vem de graça. Com Mercúrio em Leão, viagens e trabalho em equipe são favorecidos. Seja sensual e divertido pra conquistar o crush. A noite promete romance e muita paixão. Se jogue!

Cor: AMARELO

Palpite: 08, 33, 35

Os astros protegem seus relacionamentos hoje, incentivando conexões e melhorando a convivência. Boas notícias - Mercúrio em Leão traz mais foco para o que realmente importa. Prepare-se para um flerte emocionante e um romance abençoado pelas estrelas!

Cor: AZUL

Palpite: 11, 61, 25

Comece o dia com disposição para enfrentar tarefas em casa ou no trabalho. Fique atento, pois pode haver oportunidades para ganhar dinheiro extra! Com a chegada de Mercúrio em Leão, parcerias são favorecidas e os relacionamentos ganham vida. Se solteiro, a mudança pode estar próxima. Hoje à noite, se prepare para uma comunicação mais afinada no amor.

Cor: LILÁS

Palpite: 31, 32, 40

Ótimas energias aguardam hoje! Use o diálogo para superar obstáculos e impressionar os clientes. O trabalho flui com Mercúrio te ajudando! Até paixão à primeira vista pode acontecer, pois o ar está carregado de romantismo. Boa sorte!

Cor: VERDE-ESMERALDA

Palpite: 22, 15, 04