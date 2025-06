Membro do BCE vê juros em 'faixa razoável' em cenário de incertezas 'excepcionalmente altas'

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Joachim Nagel defendeu nesta segunda-feira, 23, que os juros estão em uma "faixa razoável" na zona do euro, em um cenário de incertezas "excepcionalmente altas".

"No geral, estamos atualmente em uma boa posição em relação às taxas de juros para aguardar novos desenvolvimentos na inflação", afirmou o dirigente, em discurso na cidade de Friburgo Brisgóvia, conforme transcrição divulgada nesta segunda.

Nagel, que também é presidente do BC alemão, disse que as incertezas são impulsionadas pelas tensões no Oriente Médio e pela "imprevisibilidade" da política comercial dos Estados Unidos. "E esta é a razão pela qual o Conselho do BCE está atualmente mais dependente de dados do que nunca e toma decisões de reunião para reunião", explicou.

O dirigente admitiu ainda não saber se as tarifas norte-americanas terão efeito inflacionário ou desinflacionário para a zona do euro. Por isso, seria "sábio" manter o foco do BCE na flexibilidade e na "dependência de dados".

QE

Nagel argumentou ainda que a autoridade monetária deve reservar programas de compras de ativos em larga escala (conhecidos como QE) para "casos absolutamente excepcionais".

O dirigente afirmou que esse instrumento envolve uma série de efeitos colaterais, como o aumento da desigualdade de renda e a escalada dos preços no mercado imobiliário.

O QE combinado a juros muito baixos também ajuda a impulsionar a inflação e a provocar perdas significativas no balanço de ativos do BC, de acordo com ele.