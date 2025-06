Gui Khury, aos 16, é ouro no Vert dos X-Games e se isola como adolescente recordista

O brasileiro Gui Khury conquistou neste sábado em Osaka, no Japão, a medalha de ouro na modalidade vertical dos X-Games. Aos 16 anos, ele conseguiu 90.66 na final, superando JD Sanchez, com 88.33, e Tom Schaar, com 83.00). Com a sexta medalha de ouro na competição, o skatista curitibano iguala a marca da esquiadora Kelly Sildaru como o adolescente com mais títulos.

Além disso, ele se isola como o adolescente com mais pódios no evento. São seis ouros, quatro pratas e dois bronzes. Gui Khury tem, neste domingo, a chance de melhorar seu recorde, já que disputa a final do Vert Best Trick, modalidade que premia a melhor manobra no vertical.

O brasileiro foi o primeiro skatista a completar um 1080° na pista vertical em uma competição oficial. Além do Vert, ele também tem se destacado no Park, no qual recentemente conquistou a medalha de bronze na etapa da Copa do Mundo de Skate, em Roma.

Na final na Itália, ele executou um giro de 900 graus (duas voltas e meia em relação ao eixo do corpo). Na disputa por uma vaga na decisão, ele foi o primeiro skatista a acertar um giro de 900 graus em uma competição do Park.

Gui Khury é o atual campeão mundial de Vertical e, em Itália, pela primeira vez ficou no top 3 de um evento somando pontos na corrida olímpica.