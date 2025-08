Zagueiro justifica jogo na várzea por atraso salarial do São Caetano

O São Caetano entrou em campo no último domingo (3) e empatou por 0 a 0 com a Portuguesa Santista, pela Copa Paulista. Porém, o resultado ficou em segundo plano após o clube ter se envolvido em polêmica no dia anterior, ao anunciar nas redes sociais o afastamento do zagueiro Ricardo Batista. O motivo: o jogador atuou no sábado pelo XI Garotos, time de várzea da Capital.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Batista afirmou que disputou a partida amadora por necessidade financeira, já que o Azulão havia atrasado os salários referentes ao mês de julho. “Corri um risco, sabia que essa consequência (afastamento) era possível, porque quebrei cláusulas do contrato. Mas não tinha outra escolha. Eu precisava do dinheiro para pagar o aluguel da mãe da minha filha”, explicou.

Segundo o defensor, o clube havia combinado o pagamento dos vencimentos no quinto dia útil do mês, o que não ocorreu. Ele diz que a diretoria chegou a prometer algumas datas, mas só quitou o valor no dia 27.

Procurada pelo Diário, a diretoria do Azulão afirmou que, atualmente, os salários estão em dia.

Ricardo Batista admite o erro, mas critica a forma como o episódio foi conduzido. “Errei em jogar na várzea, em desrespeitar o São Caetano. Faltou comunicação entre mim e a diretoria. Poderiam ter me dispensado, mas não precisavam tentar acabar com a minha carreira ou expor a situação do jeito que fizeram”, disse.

A postagem do São Caetano, que classificava a atitude do jogador como “traição” e uma “mancha em seu currículo”, já foi apagada. Desde então, o clube não voltou a se pronunciar publicamente sobre o caso.

A dois jogos para o fim da primeira fase da Copa Paulista, o São Caetano é terceiro colocado do Grupo 4, com dez pontos, e espera manter o assunto nos bastidores para evitar que afete o desempenho da equipe dentro de campo, tendo em vista que o próximo compromisso está programado para sábado, noc clássico regional contra o Santo André, no Estádio Anacleto Campanella.

