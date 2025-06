Empresa realiza evento no Parque Villa-Lobos com ações do Walt Disney World Resort

A Decolar – empresa de tecnologia de viagens da América Latina – promoverá uma experiência em São Paulo em datas selecionadas até 6 de julho, no Parque Villa-Lobos, localizado na Zona Oeste da cidade. A empresa oferecerá uma ativação gratuita ao ar livre, com o objetivo de inspirar o público a vivenciar a magia do Walt Disney World Resort, na Flórida, nos Estados unidos. O espaço contará com atividades infantis e uma loja temática que comercializará pacotes de viagem, além de uma promoção exclusiva para quem sonha em conhecer os parques da Disney. A proposta é oferecer ao público momentos lúdicos para as crianças enquanto os adultos planejam suas férias mágicas junto com à equipe de consultores da Decolar.

“Este evento reforça nosso compromisso em oferecer experiências únicas e acessíveis aos consumidores. Trazer um pouco da magia do Walt Disney World Resort para São Paulo”, afirma Tatiana Sanches, gerente de marketing da Decolar. “A expectativa é receber visitantes com foco em família, fãs da Disney e viajantes que desejam transformar o sonho da viagem em realidade.”

LEIA TAMBÉM:

Verão nos EUA: entre a vida urbana de NY e parques de Orlando



O Walt Disney World Resort, na Flórida, conta com quatro parques temáticos, dois parques aquáticos, mais de 30 resorts em categorias como Econômico, Moderado e Luxo, além de uma experiência completa de entretenimento e compras na área de Disney Springs. Os parques temáticos oferecem novas atrações e experiências imersivas, como Tiana’s Bayou Adventure e TRON Lightcycle / Run no Magic Kingdom Park; Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind no EPCOT; Disney Villains: Unfairly Ever After e The Little Mermaid – A Musical Adventure no Disney’s Hollywood Studios; e Avatar Flight of Passage no Disney’s Animal Kingdom Theme Park.

“Essa ativação é uma celebração da nossa conexão com o público brasileiro e um convite para todos sonharem e planejarem sua próxima aventura no Lugar Mais Mágico da Terra. Estamos empolgados em compartilhar essa experiência com a Decolar no coração de São Paulo”, destaca Manoela Bopp, gerente de Marketing da Disney Destinations.

LEIA TAMBÉM:

Azul recebe reconhecimento internacional por atuação regional



Atividades gratuitas para toda a família

O evento contará com uma programação especial voltada ao público infantil, com acesso gratuito mediante ordem de chegada. As atividades incluem pintura facial, penteados temáticos, jogos de memória, pintura em cavaletes, entre outras. Para participar, basta entrar na fila ao lado da loja da Decolar no local.

Durante todo o período de ativação, os visitantes poderão visitar uma loja física da Decolar com pacotes promocionais de férias para o Walt Disney World Resort, com passagens, hospedagem e benefícios exclusivos, além de condições especiais de pagamento. Haverá também uma equipe de consultores especializados à disposição para esclarecer as dúvidas dos clientes.

SERVIÇO

Local: Esplanada do Parque Villa-Lobos (Rua Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 1701-1749 - Alto de Pinheiros)

Loja Decolar:

18 a 22 de junho | 27 a 29 de junho | 4 a 6 de julho – das 10h às 19h

Ativações e atrações gratuitas:

19 a 22 de junho | 28 e 29 de junho | 5 e 6 de julho – das 10h às 18h