Verão nos EUA: entre a vida urbana de NY e parques de Orlando

O verão no Hemisfério Norte costuma atrair brasileiros em busca de destinos que combinem clima quente e experiências culturais ou de lazer. Nos Estados Unidos, Nova Iorque e Orlando aparecem como escolhas frequentes, embora ofereçam propostas bastante distintas: de um lado, o ritmo intenso e urbano; do outro, a fantasia dos parques temáticos.



Nova Iorque além dos cartões-postais

Na capital cultural dos EUA, os meses de verão transformam ruas e parques em extensões da vida pública. A cidade promove eventos gratuitos, sessões de cinema ao ar livre, festivais de música e feiras de gastronomia, especialmente em espaços como o Central Park, o Bryant Park e o Hudson River Park.



A alta temporada também é um convite para explorar bairros a pé — de Midtown, com seus arranha-céus e luzes da Broadway, até regiões como Chelsea e Downtown, que oferecem museus, mercados gastronômicos e centros culturais.



A oferta de hospedagem acompanha esse dinamismo, com opções que vão de hotéis voltados para quem busca praticidade e acesso fácil às atrações, até espaços que priorizam ambientes mais intimistas, em áreas menos movimentadas. Escolher uma localização central em Manhattan permite explorar boa parte da cidade sem depender tanto de transporte público.





Orlando: parques e descanso fora do circuito tradicional

Enquanto Nova Iorque respira cultura, Orlando concentra uma das maiores ofertas de entretenimento temático do mundo. A cidade e seus arredores entram no verão com lançamentos aguardados: a nova área “Monstropolis”, baseada na animação Monstros S.A., e uma parada noturna inédita na Disney, além da recente inauguração do parque “Epic Universe”, da Universal, com espaços dedicados a franquias como Super Mario, Harry Potter e Como Treinar o Seu Dragão.



Fora dos parques, há quem busque equilíbrio em áreas como Celebration, cidade planejada nas proximidades, que oferece um ambiente mais tranquilo, ruas arborizadas e arquitetura inspirada no interior dos EUA. A proposta é atender famílias ou viajantes que querem alternar dias de parques com momentos de descanso.



Além disso, a logística local favorece quem opta por hospedagens fora dos grandes complexos — muitos hotéis oferecem traslado gratuito para os principais parques, o que reduz a necessidade de alugar carro durante toda a viagem.





Viagem que reflete o perfil do viajante

A escolha entre Nova Iorque e Orlando reflete, acima de tudo, o perfil e os interesses de cada viajante. A primeira exige disposição para caminhar e mergulhar no ritmo acelerado de uma metrópole multicultural. Já Orlando, embora igualmente intensa nos parques, permite momentos de pausa quando se opta por hospedagem em áreas mais residenciais ou afastadas.



Em comum, os dois destinos oferecem verão de céu azul, longos dias e uma infinidade de experiências — sejam elas culturais, gastronômicas, urbanas ou lúdicas. Planejar bem o roteiro e entender as características de cada lugar é essencial para aproveitar a temporada ao máximo.