Signos: veja horóscopo desta segunda-feira (23) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo desta segunda-feira, dia 23 de junho de 2025, e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Segunda-feira alerta, Sagitário! Comece o dia evitando atritos e acompanhando a concorrência. Mesmo com o risco de tensões na relação logo cedo, uma boa conversa conserta tudo. Mantenha a calma, pois a noite promete um ficante se tornando algo mais sério. A beleza está nos detalhes da jornada!

Cor: AZUL-ESVERDEADO

Palpite: 49, 58, 22

Segunda-feira movimentada no trabalho! Mantenha o foco e o esforço vai virar grana na conta. Cuidado com ciúmes no amor, pode criar perrengues. A conquista vai rolar, mas num ritmo mais lento. Bom trabalho!

Cor: AMARELO

Palpite: 39, 48, 03

Hoje, seu brilho irradia, Aquário! Apesar da chance de um desentendimento matinal, respire e relaxe - a harmonia irá se reestabelecer. No trabalho, solte sua criatividade, mas cuidado com os prazos. Mantenha-se concentrado e mostre seu charme. Seu dia será um sucesso!

Cor: ROXO

Palpite: 09, 45, 54

Inicie a semana com determinação para lidar com tarefas familiares, mesmo que sejam um pouco entediantes. Evite confusões e ciúmes excessivos que possam perturbar seu romance. Lembre-se, tudo se ajeita com o tempo e a amor sempre triunfa!

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 35, 44, 08