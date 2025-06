Veja horóscopo desta segunda-feira (23) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo desta segunda-feira, dia 23 de junho de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

A Lua está em Gêmeos hoje, permitindo que sua habilidade de comunicação brilhe. Cautela com mal-entendidos pela manhã - faça suas ideias claras. O clima melhora à medida que o dia avança, e a conquista está no ar! O clima romântico é descontraído, mas evitar assuntos delicados é a melhor opção.

Cor: BRANCO

Palpite: 32, 23, 60

Segunda-feira focada no trabalho e nas finanças para você! Execute suas tarefas com responsabilidade e poderá vir grana extra. Porém, cuidado com investimentos arriscados e com as comunicações. No amor, as coisas podem estar um pouco paradas. Mantenha o equilíbrio.

Cor: AMARELO

Palpite: 51, 33, 05

Você inicia a semana com ânimo extra para perseguir seus interesses. Evite conflitos em casa e cuide do seu dinheiro com responsabilidade. As coisas vão se acertar gradualmente. À noite, o romance e a paquera serão seus aliados.

Cor: PRETO

Palpite: 26, 44, 42

Cuidado com o pique nesta segunda, pense duas vezes antes de falar para evitar atritos profissionais. Tarefas solitárias fluem melhor hoje. Solteiros, adiem conquistas amorosas, o clima não está totalmente favorável.

Cor: MAGENTA

Palpite: 27, 16, 10