Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta segunda-feira (23)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta segunda-feira, dia 23 de junho de 2025, e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Você inicia a semana com confiança para alcançar seus sonhos! Apesar de possíveis atritos financeiros, tudo melhora ao longo do dia. Atenção à viagem ou estudos. Sua vida amorosa está agitada e os amigos podem dar um impulso na paquera à noite.

Cor: VERMELHO

Palpite: 52, 16, 54

Você inicia a semana com ambição graças à Lua em Gêmeos! Apesar de pequenas divergências no início, pegar leve nas críticas pode harmonizar os relacionamentos. A energia abundante permitirá que você mantenha tudo em ordem no trabalho. Amizades e romance podem ter uma vibração mais séria, mas lembre-se, isso não precisa ser negativo!

Cor: VIOLETA

Palpite: 57, 39, 27

Segunda-feira com a Lua em Gêmeos traz um astral leve, perfeito para cuidar dos seus interesses. Manter o foco nas tarefas pode ser desafiador, mas dê um gás extra a encare o trabalho revitalizado! Use seu bom humor para se destacar na paquera. Pode haver desentendimentos amorosos, mas logo tudo se acerta. Siga com leveza e sorriso!

Cor: AZUL

Palpite: 21, 03, 57

Inicie a semana preparado para agitação com a Lua em Gêmeos. As amizades podem ficar tensas, mas fique tranquilo pois tudo voltará ao normal. Evite distrações e procure focar nas tarefas. Deixe seu lado sensível brilhar na paquera, as surpresas virão! No romance, prepare-se para momentos íntimos cheios de paixão.

Cor: LILÁS

Palpite: 40, 05, 59