Signos: veja horóscopo desta terça-feira (18) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo desta terça-feira, dia 17 de junho de 2025, e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Marte entra em Virgem trazendo energias poderosas para impulsionar sua carreira. Mostre responsabilidade e seja brilhante no trabalho! Faça um esforço extra, a recompensa está a caminho. Em casa, aproveite bons momentos com seu amor. E se estiver solteiro(a), um ex pode retornar ao cenário. Mantenha o otimismo!

Cor: VERDE-CLARO

Palpite: 61, 38, 20

Marte se muda para Virgem, trazendo boas vibrações para expandir seus conhecimentos e conexões. No trabalho, aposte em tarefas de comunicação - você vai brilhar! Ótimo dia para lidar com clientes e tarefas que exijam raciocínio rápido. E atenção ao coração, você pode se apaixonar por alguém novo. O romance promete ser leve e divertido!

Cor: ROSA

Palpite: 18, 20, 56

Marte entra em Virgem hoje, atiçando seu desejo por mudanças profundas e intuitivas! Ótimas vibes para seu bolso – perfeito para investir em casa ou comprar algo desejado. Oportunidades de crescimento no trabalho e estabilidade no amor também estão no radar. A paquera? Está fervendo!

Cor: BRANCO

Palpite: 07, 52, 25

Seja audaz, Marte te energiza para novas conexões e prioridades. Comunicação favorecida nesta tarde, uma ótima chance de resolver tarefas com facilidade. Paqueras e romance em alta à noite. Hoje é seu dia de brilhar em relacionamentos!

Cor: DOURADO

Palpite: 28, 37, 12