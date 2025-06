Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta terça-feira (19)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo desta terça-feira, dia 17 de junho de 2025, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Marte brilha para você hoje em assuntos de dinheiro e carreira! Momento perfeito para qualquer ajuste ou mudança drástica no trabalho. Se a troca de emprego está em seus pensamentos, dê o primeiro passo. Na paixão, seu esplendor atiça o desejo.

Cor: AMARELO

Palpite: 08, 59, 35

Hoje, Marte traz energia extra para enfrentar qualquer desafio. No trabalho, aprenda e compartilhe experiências para ampliar seus conhecimentos. Busque parcerias para agilizar tarefas e se aproxime de quem tem os mesmos objetivos. Se houver um compromisso ou ficante fixo, é hora de dar um passo sério!

Cor: LILÁS

Palpite: 34, 61, 43

Vá com calma e evite impulsos hoje. O trabalho requer atenção e esforço extra, mas sua dedicação será recompensada. Talvez seja necessário oferecer apoio ao parceiro. E fique atento, uma paquera que começou sem graça pode te surpreender!

Cor: VIOLETA

Palpite: 24, 33, 26

Com a chegada de Marte em Virgem, é tempo de otimismo e sonhos! Use suas ideias brilhantes para impressionar no trabalho e seduzir o público. Mostre seu charme, encante a todos. Altas doses de carinho e cumplicidade estão no ar para os apaixonados!

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 29, 45, 47