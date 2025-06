Veja horóscopo desta terça-feira (17) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo desta terça-feira, dia 17 de junho de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Marte em Virgem impulsiona seu foco no trabalho enquanto a lua, apesar de agitada, assegura tranquilidade. Fique atento ao seu sexto sentido, principalmente com dinheiro - uma surpresa financeira pode estar a caminho! No amor, não tenha medo de optar por uma noite tranquila com seu par.

Cor: VERDE-ESMERALDA

Palpite: 06, 31, 40

Hoje, Marte dá um impulso de energia e sorte! Quebre a rotina, saia da zona de conforto e corra atrás dos seus sonhos. Troque ideias, experimente novos negócios. Com seu charme imbatível, prepare-se para sucesso e romantismo.

Cor: CINZA

Palpite: 06, 53, 33

Assuntos familiares e do passado estão em foco hoje com Marte em Virgem. Concentre-se na carreira, o seu lado ambicioso está poderoso. Ótimo dia para tarefas isoladas e negociações de aumento. Fortaleça o romance planejando o futuro.

Cor: PRATA

Palpite: 02, 20, 09

A energia de Marte está influenciando suas comunicações. Aproveite o dia para investir em estudos, reconectar com amigos ou trabalhar em equipe. O otimismo contagia o amor e até a paquera.

Cor: PRETO

Palpite: 16, 09, 10