Trump diz que não procurou Irã 'de forma alguma' para negociar paz

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que não procurou o Irã "de forma alguma" para iniciar negociações de paz. "Isso é apenas mais uma notícia altamente fabricada e falsa!", escreveu Trump nesta terça-feira (17) em sua rede social, a Truth Social. "Se eles quiserem conversar, sabem como me encontrar. Eles deveriam ter aceitado o acordo que estava na mesa - teriam salvado muitas vidas!!!", acrescentou.

Na segunda-feira, 16, Trump abandonou a reunião de cúpula do G7 no Canadá antes do previsto, mas esclareceu posteriormente que a decisão não havia sido para negociar um cessar-fogo entre Israel e Irã.