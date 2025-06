Gilvan celebra arrecadação histórica de 25 toneladas de alimentos no Arraial Solidário

A edição 2025 do Arraial Solidário de Santo André terminou com um resultado histórico: 25 toneladas de alimentos arrecadados e cerca de 150 mil pessoas passando pelo Paço Municipal durante os três dias de festa. A marca expressiva é reflexo de um modelo inovador de organização, que aproximou o setor público da iniciativa privada e promoveu uma forte mobilização popular em prol da solidariedade.

O prefeito Gilvan Ferreira (PSDB) fez questão de agradecer o empenho de todos. “Essa conquista mostra que, quando trabalhamos juntos, com um propósito claro, conseguimos transformar empatia em atitude concreta. Santo André mais uma vez mostrou sua força, sua união e seu compromisso com quem mais precisa. Foi bonito demais ver nossa cidade unida pela solidariedade e pela celebração das nossas tradições”, destacou.

Neste ano, o evento contou com o inédito “arrecadômetro”, que permitia ao público acompanhar em tempo real o volume de doações. A ação facilitou a visualização do impacto coletivo gerado por cada alimento doado, com transparência e criando ainda mais engajamento entre os participantes.

Com barracas comandadas por 56 entidades assistenciais, o Arraial ofereceu grande variedade de comidas típicas e garantiu recursos às instituições sociais. Além das doações de alimentos, o evento arrecadou R$ 11.700 com o Bingo Solidário — valor que será destinado às entidades cadastradas no município.

A primeira-dama Jéssica Roberta também agradeceu o engajamento da população. “Foram três dias de festa linda, com muita música, reencontros e uma causa muito especial. As 25 toneladas arrecadadas significam comida na mesa de milhares de famílias. E essa é a maior vitória de todas”, afirmou.

A arrecadação será encaminhada ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade, que atende mensalmente aproximadamente 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade por meio de 128 entidades parceiras.

