Empresa aposta na geração de energia

A geração de energia é uma das preocupações da Goodman, empresa que está construindo um galpão de 64 mil metros quadrados em Santo André. O telhado do empreendimento será todo preparado para a instalação de painéis solares. A multinacional de origem australiana está investindo R$ 360 milhões na obra, que deverá ser entregue em novembro.

Segundo Edith Bertoletti, diretora executiva da empresa, a meta é gerar 6 MWh, quantidade que dá para abastecer 3.000 residências. “Apostamos na eficiência energética, por isso temos todo o telhado preparado para a instalação de painéis solares. Nós apostamos que cada vez teremos mais automação e, se tiver uma crise de energia, estaremos prontos para atender os nossos clientes”, destaca.

O empreendimento contará com carregadores para carros e bicicletas elétricas, além de previsão para novos pontos de carregadores elétricos para 100% das vagas. “Temos de estar preparados para o aumento da demanda”, explica Edith. “O Brasil tem uma grande fonte de energia limpa (produção em hidrelétricas), mas se se houver um gargalo, uma crise, temos de estar preparados”, completa a executiva.

Além da questão energética, também foi levada em conta o reflorestamento do terreno. A Goodman vai promover a recuperação de aproximadamente 30 mil metros quadrados de áreas verdes anteriormente edificadas pela Rhodia, com plantio mais de 4.400 novas árvores, incluindo a criação de permeabilidade visual nos muros do empreendimento.

A previsão é que a obra esteja pronta em novembro. E deverá ser ocupada por uma ou mais empresas legadas à área do e-commerce. A localização estratégia é um dos atrativos.