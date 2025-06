Após caso de gripe aviária, Prefeitura inicia busca ativa em Diadema

Após a confirmação do caso de gripe aviária em Diadema, o primeiro de São Paulo em 2025, o departamento de Vigilância em Saúde do município e a Coordenadoria de Defesa Agropecuária, órgão da Secretaria de Agricultura do Estado, iniciaram busca ativa na cidade. As ações de vigilância epidemiológica buscam identificar a possível ocorrência de mortalidade em outras aves ou a existência de sintomas compatíveis com a Influenza Aviária.

Além das medidas fiscalizatórias, também estão sendo realizadas atividades de educação sanitária com instruções em relação à doença aos moradores no centro da cidade. A diretora da Vigilância em Saúde de Diadema, Vivian Santos, disse que neste momento não há motivo para alarde ou preocupação em relação à contaminação em humanos.

“O contágio em outras aves sempre é possível. Já a contaminação de humanos é preciso ter tido o contato direto com o animal infectado sem uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual), o que não ocorreu com o morador que encontrou a ave em casa. A população neste momento pode ficar tranquila em relação à doença e à infecção, não temos relatos de casos próximos e a situação está sendo acompanhada pela Prefeitura e pelo Estado”, afirmou a diretora.

A ave silvestre infectada é da espécie migratória marreca-caneleira e foi encontrada, no último dia 10, por um morador no quintal de casa, no centro de Diadema. Após coleta de amostra, o LFDA-SP (Laboratório Federal de Defesa Agropecuária) confirmou na sexta-feira (13) para IAAP (Influenza Aviária de Alta Patogenicidade).

Vivian explicou que o município, assim como outras cidades da Região Metropolitana, integra neste período do ano a rota de diversas aves migratórias. “Estamos saindo do outono para o inverno, então essas aves vão migrar para regiões mais quentes. Esse processo é absolutamente normal. Diadema passa por esse percurso e aconteceu do animal cair aqui desta vez”, pontuou a diretora da Vigilância em Saúde.

