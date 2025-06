Gripe aviária: morador de Diadema encontrou animal caído em casa

Diadema registrou na última sexta-feira (13) o primeiro caso de gripe aviária do Estado no ano. O caso aconteceu no dia 10, quando um morador encontrou o animal caído no quintal de casa, no centro, e acionou a GCM (Guarda Civil do Município) Ambiental, que fez a retirada da ave silvestre e entregou à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Após identificar sintomas de letargia, dificuldade de voar, alterações respiratórias e neurológicas, o órgão municipal acionou a CDA (Coordenadoria de Defesa Agropecuária) do Estado.

Confirmada a IAAP (Influenza Aviária de Alta Patogenicidade) pelo LFDA-SP (Laboratório Federal de Defesa Agropecuária), a ave infectada, da espécie migratória marreca-caneleira, foi sacrificada. Segundo o laboratório, o animal não tem qualquer relação com granjas comerciais ou produção de alimentos. Até o momento, São Paulo não registrou nenhum caso da doença em humanos.

A Prefeitura de Diadema informou que o morador que encontrou a ave não teve contato direto com o animal. Após a confirmação do caso no município, os dois guardas da GCM que coletaram a ave e os três profissionais de veterinária do município que manusearam o animal, sendo um médico e dois estagiários, serão acompanhados por dez dias pelo Paço de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde.

Em relação à hipótese de contágio, a Defesa Agropecuária do Estado afirmou que não existem estabelecimentos de comércio de aves em um raio de 10 quilômetros da ocorrência. “O Governo de São Paulo garante que não há risco à população nem impacto na produção avícola, e que o consumo de carne de aves e ovos é seguro”.

Pelo fato de a doença ter sido identificada em ave silvestre, não haverá embargos nas exportações de carnes e ovos, não sendo alterado o status sanitário de São Paulo e do Brasil perante a OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal).

Em 2024, o Estado de São Paulo registrou 111 notificações, com 25 coletas de amostras e apenas um foco de IAAP confirmado. Já em 2023, foram 251 notificações em São Paulo, das quais 107 resultaram em coletas de amostras e 53 casos de gripe aviária confirmados. De 2020 até o ano passado, o Grande ABC não contabilizou nenhuma suspeita ou ocorrência confirmada de gripe aviária.

LEIA MAIS

Primeiro caso de gripe aviária do ano no Estado é registrado em Diadema