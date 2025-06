Celular carregando provoca incêndio em casa de madeira, em Santo André

Um incêndio destruiu uma casa de madeira na Comunidade do Eucalipto, em Santo André, na madrugada desta segunda-feira (16). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 0h49 para atender a ocorrência na Rua Pôr do Sol, altura do número 300. O fogo foi extinto ainda durante a madrugada e não houve vítimas.



De acordo com informações da Defesa Civil, o incêndio foi causado por um celular que estava sendo carregado e acabou iniciando as chamas. A residência atingida foi completamente consumida pelo fogo. Dois homens que moravam no local conseguiram sair a tempo e não se feriram. Eles serão encaminhados para o programa de aluguel social da Prefeitura.



A casa vizinha também sofreu danos, embora de menor gravidade. Parte da estrutura de madeira precisará ser substituída, e a família está recebendo atendimento da administração municipal.



A Prefeitura de Santo André informou ainda que estuda ações para reduzir os riscos na área, em conjunto com os moradores da comunidade. A perícia deverá ser realizada no local para confirmar as causas do incêndio.