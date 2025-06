João Fonseca estreará em simples e duplas em Halle nesta terça; veja horários

Duas semanas após sua primeira participação na chave principal de Roland Garros, João Fonseca voltará às quadras nesta terça-feira, na grama do ATP 500 de Halle, na Alemanha. E não terá descanso. O jovem brasileiro fará suas estreias tanto na chave de simples quanto nas duplas no mesmo dia.

O tenista de 18 anos jogará sua primeira partida do dia na chave de simples, por volta de 8 horas (horário de Brasília). Fonseca estreará direto na quadra central do torneio alemão e fará a segunda partida do dia, após o duelo entre o russo Andrey Rublev e o austríaco Sebastian Ofner, que jogará a partir das 6h30.

Em simples, o brasileiro vai duelar com o italiano Flávio Cobolli, de 23 anos. O atual 24º do mundo não tem resultados relevantes sobre a grama. Em Halle, no ano passado, caiu na primeira rodada. E, em Wimbledon, já esteve em três edições, incluindo duas no qualifying, e obteve apenas uma vitória.

Se vencer, Fonseca vai enfrentar na segunda rodada o vencedor do confronto entre o canadense Denis Shapovalov e o francês Ugo Humbert, que venceu o brasileiro na estreia no Masters 1000 de Miami, em março.

Na chave de duplas, o tenista carioca jogará ao lado de Petros Tsitsipas, irmão mais novo de Stefanos. Eles vão enfrentar o português Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler por volta de 11h30, na terceira maior do complexo. Será o último jogo do dia da chamada "quadra 2". Portanto, o horário desta partida está mais sujeito a mudanças, uma vez que também dependerá do fim do jogo de Fonseca na chave de simples.

Desde que começou a disputar o circuito profissional, no ano passado, Fonseca vem jogando raros torneios nas duplas. Mas, desta vez, ele abriu uma exceção para ganhar ritmo sobre a grama, piso mais raro do calendário da ATP e onde Fonseca menos jogou desde a época de juvenil.

Com seu melhor ranking da carreira, o número 57 do mundo entrou em Halle por convite da organização. No ano passado, ele também recebera o chamado "wild card". E acabou sendo eliminado logo na estreia. Desta vez, mais experiente, Fonseca espera ir mais longe em sua preparação para Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, marcado para começar no dia 30 deste mês, em Londres.