São Bernardo amplia treinamento para melhorar atendimento na saúde pública

A Prefeitura de São Bernardo, por meio do Complexo de Saúde, tem realizado treinamentos para capacitar colaboradores que atuam nos hospitais e unidades municipais. As iniciativas visam aprimorar o atendimento ao público, com foco em aspectos como acolhimento e eficiência.



O Programa de Excelência no Atendimento ao Cliente, voltado para profissionais da linha de frente em áreas não assistenciais, já treinou mais de mil pessoas. Durante o curso, são abordados temas como escuta qualificada, jornada do paciente e estratégias de atendimento, incluindo o uso do “Mapa da Empatia”.



No Hospital de Urgência, um projeto piloto está sendo realizado com lideranças e assistentes administrativos das recepções. A ação inclui sessões de coaching e treinamentos em grupo, com o objetivo de qualificar o atendimento e a organização da unidade.



O secretário de Saúde, Dr. Jean Gorinchteyn, afirmou que a capacitação faz parte das ações da gestão para melhorar os serviços públicos. Novas turmas para o programa de atendimento estão previstas para 2025.



O Complexo de Saúde abrange cinco hospitais públicos no município, que atendem a população local.