Luis Zubeldía pede demissão do São Paulo após pressão e desgaste

O técnico Luis Zubeldía não é mais treinador do São Paulo. A saída foi oficializada nesta segunda-feira (16), após uma reunião entre o argentino e a diretoria tricolor. A decisão partiu do próprio treinador, que alegou desgaste emocional diante da pressão crescente da torcida nos últimos jogos, especialmente após a derrota por 3 a 1 para o Vasco, na última quinta-feira (12).



Mesmo com o desejo da cúpula são-paulina de manter o trabalho, o argentino optou pela rescisão amigável do contrato. Zubeldía encerra sua passagem pelo clube com um aproveitamento de 55%: foram 37 vitórias, 26 empates e 20 derrotas em 83 partidas — parte delas sob o comando interino de membros da comissão técnica.



Em 2024, o treinador levou o São Paulo às oitavas de final da Copa do Brasil e garantiu a classificação para a próxima fase da Libertadores. No entanto, o desempenho irregular no Campeonato Brasileiro, onde o time ocupa apenas a 14ª colocação com 12 pontos, contribuiu para o desgaste com parte da torcida.



A diretoria já avalia possíveis nomes para substituir Zubeldía. Entre os cotados está Hernán Crespo, ex-técnico do Tricolor, que comandou a equipe em 2021 e conquistou o Campeonato Paulista, encerrando um jejum de títulos que durava nove anos. Livre no mercado desde que deixou o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, no fim de 2024, Crespo tem bom relacionamento com o clube e apoio de parte da torcida.



Enquanto não define um novo comandante, o São Paulo será dirigido interinamente por membros da comissão permanente.