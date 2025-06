Nova onda de ataque do Irã mata pelo menos cinco pessoas em Israel

O Irã lançou um novo ataque de mísseis contra Israel na madrugada desta segunda-feira, 16. A ofensiva acionou sirenes de ataque aéreo em todo o país, enquanto os serviços de emergência relataram pelo menos cinco mortos e dezenas de feridos.

LEIA MAIS: Irã x Israel: entenda o que dizem especialistas sobre os ataques

Um míssil caiu perto do Consulado dos Estados Unidos em Tel-Aviv, sem provocar grandes danos, segundo o embaixador norte-americano em Israel, Mike Huckabee. Nenhum membro da representação ficou ferido.

O Irã anunciou ter lançado cerca de cem mísseis e prometeu seguir com as retaliações aos ataques de Israel contra a infraestrutura militar e nuclear do país.

Ao menos 224 pessoas morreram no Irã desde sexta-feira, quando começou o conflito.

A ofensiva desta segunda elevou o número total de mortos em Israel para 18.

Em resposta, os militares israelenses disseram ter bombardeado centros de comando da Guarda Revolucionária que conduz operações militares e de inteligência fora do Irã.

Grandes explosões abalaram Tel-Aviv pouco antes do amanhecer. Colunas pretas de fumaça tomaram o céu da cidade costeira. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado