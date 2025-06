Lewis Hamilton lamenta ter atropelado marmota durante o GP do Canadá

Heptacampeão mundial, Lewis Hamilton viveu um episódio trágico neste domingo no GP do Canadá no circuito Gilles Villeneuve. O piloto da Ferrari terminou na sexta posição, logo atrás de seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, mas não foi isso que o fez lamentar. Durante a corrida ele atropelou uma marmota.

"Não percebi no momento, mas depois soube que atropelei uma marmota. Isso é devastador, eu amo animais e isso é muito, muito triste. Isso nunca aconteceu comigo aqui antes", afirmou Hamilton à Sky Sports. Ele disse acreditar que o incidente tenha acontecido próximo da 12ª das 70 voltas da corrida e que tenha causado danos ao seu carro.

"Fiz uma boa largada, mantive a posição, estava me segurando no grupo e controlando bem os pneus, então estava otimista", disse Hamilton, que saiu no quinto lugar no grid. Ele acrescentou que na parte inferior de sua Ferrari apareceu um buraco no lado esquerdo.

Marmotas vivem na Ilha Notre Dame de Montreal, onde o circuito Gilles Villeneuve está situado, e incidentes envolvendo os animais também ocorreram em outros GPs do Canadá.

Em 2007, Anthony Davidson, da Super Aguri, foi forçado a fazer um pit stop após acertar uma marmota. Já o carro da Haas de Romain Grosjean sofreu muitos danos em 2018 após um atropelamento semelhante durante uma sessão de treinos para a corrida daquele ano.