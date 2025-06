Tarcísio vistoria obras de moradias para famílias que vivem em palafitas

O governador Tarcísio de Freitas inspecionou na tarde desta sexta-feira (13), em Santos, as obras de dois conjuntos habitacionais que estão sendo construídos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) como parte do programa Vida Digna, voltado ao reassentamento de famílias que vivem em palafitas ou em áreas de risco sujeitas a alagamentos. Na ocasião, Tarcísio também visitou as obras do Parque Palafitas, projeto de urbanização da comunidade Dique da Vila Gilda em parceria com o município que contou com investimento estadual de R$ 27,4 milhões.

O empreendimento Santos AB (Prainha II), com 574 apartamentos, está localizado na Rua Dr. Zelnor de Paiva Magalhães, no bairro Bom Retiro. Cada uma das unidades contará com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e área útil de 47 e 50 m². O investimento é de R$ 109,1 milhões.

Composto por 300 apartamentos, o empreendimento Santos Z está sendo edificado na Rua Teodoro Sampaio, no bairro Jabaquara. A obra recebe investimento de R$ 57 milhões. As unidades terão dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, distribuídos em 42 e 45 m² de área.

“Essas 874 moradias são destinadas a pessoas que perderam tudo na Vila Gilda ou sofreram com incêndios, mas que agora terão moradias dignas. Elas representam um passo importante para trazer dignidade à questão habitacional”, afirmou o governador.

“Já o Parque Palafitas é um projeto inovador em parceria com o município, sendo uma alternativa para conseguirmos paulatinamente ir substituindo as palafitas por moradias dignas no mesmo local. Isso dá segurança para as pessoas, que se acostumaram a viver em comunidade aqui e vão poder continuar vivendo onde elas desenvolveram seus laços, mas em outra situação de moradia. Quando as pessoas virem esse projeto pronto, vão se animar e teremos uma facilidade ainda maior para fazer as próximas etapas”, completou Tarcísio.

As agendas fizeram parte da programação que transferiu simbolicamente o Gabinete do Governo do Estado de São Paulo para Santos por conta da celebração dos 262 anos de nascimento do patrono da Independência, José Bonifácio. O governador também anunciou um pacote de medidas que beneficiam a região nas áreas de saúde, habitação, infraestrutura e mobilidade.

