Mascherano lamenta estreia do Inter Miami no Mundial e evita Palmeiras: 'Pensar no Porto'

O pessimismo do técnico Javier Mascherano antes do Mundial de Clubes deu lugar ao conformismo após o empate por 0 a 0 entre a sua equipe, o Inter Miami, e o Al-Ahly, do Egito, no jogo de abertura da competição. O treinador argentino saiu satisfeito com o futebol apresentado por sua equipe - no segundo tempo -, mas lamentou o resultado.

"Sabíamos que eles seriam um adversário difícil, como qualquer seleção africana. O nervosismo e a ansiedade nos dominaram no primeiro tempo. Perdemos bolas que não deveríamos, porque estávamos dando transições, e eles têm muita velocidade", explicou Mascherano em entrevista coletiva após o confronto de sábado. "Tivemos chances de vencer e o nosso time deixou uma impressão muito boa. Podíamos ter vencido", disse.

Embora Messi tenha criado boa oportunidade para dar a vitória à equipe americana, o confronto foi marcado pelas atuações decisivas dos goleiros do conjunto da Flórida, Óscar Ustari, no primeiro tempo, e El-Shenawy, do Al-Ahly, na etapa complementar.

"Futebol é isso. O importante é entender que fizemos o que era necessário no segundo tempo, tivemos espaço para jogar. Tentamos transmitir isso aos jogadores, para mantê-los calmos e para que tivéssemos espaço para atacar melhor", analisou Mascherano, que agora terá mais duas complicadas missões pela frente, diante do Porto, na quinta-feira, e do Palmeiras, no dia 23.

"O Palmeiras ainda está longe. Primeiro temos de pensar no Porto, quando formos jogar (com o Palmeiras) vamos ver o que acontece, mas o principal é repetir o que fizemos de bom para ter uma boa performance hoje e continuar nesse nível", afirmou o técnico argentino, que defendeu o maior rival alviverde, o Corinthians, quando era jogador.

Por fim, Mascherano rasgou elogios ao seu craque, Lionel Messi, 37 anos, pela dedicação em campo, apesar do calendário cheio. "Há quatro dias, ele estava jogando nas Eliminatórias Sul-Americanas como titular e hoje liderou o Inter Miami na estreia no Mundial de Clubes", enfatizou o técnico.