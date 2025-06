Emirates cancela voos de e para Iraque, Jordânia, Líbano e Irã

A companhia aérea Emirates informou, há pouco, o cancelamento de voos tendo como origem ou destino Iraque, Jordânia, Líbano e Irã, diante da escalada de tensões na região, após troca de ataques entre israelenses e iranianos.

No site oficial, são contabilizados 23 voos cancelados de ontem até segunda-feira, 16. A companhia não menciona uma previsão para que os fluxos sejam retomados e informa que os clientes afetados pelos cancelamentos de voos devem entrar em contato com seus agentes de viagens ou com o escritório local da Emirates para obter opções de remarcação.

"Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado aos nossos clientes. Continuamos monitorando de perto os acontecimentos. A segurança de nossos passageiros, funcionários e operações sempre será nossa principal prioridade", acrescenta.