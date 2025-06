Lando Norris lidera 3º treino livre para o GP do Canadá; Bortoleto é apenas o 19º

Em ótima temporada da McLaren, Lando Norris voou na pista do circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, e foi o mais rápido no último treino antes da classificação para o GP do Canadá, com 1min11s799. Charles Leclerc, que praticamente não participou das sessões anteriores por causa de uma batida na primeira atividade, aproveitou o pouco tempo de treino no fim de semana e fez o segundo melhor tempo, apenas 0s078 atrás do líder, em dia positivo para a Ferrari, seguido por Russel, Hamilton e Verstappen.

Líder do Mundial e companheiro de equipe de Norris, Piastri foi apenas o oitavo na atividade. Já Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou na 19ª posição, apenas à frente de Tsunoda, que teve problemas em sua Red Bull e pouco participou da atividade.

A fim de gerenciar o desgaste dos pneus, os pilotos demoraram a ir para a pista. Apenas após cinco minutos de cronômetro ligado para o último teste antes da corrida de classificação para o GP do Canadá, Fernando Alonso e Lance Stroll, da Aston Martin, e Franco Colapinto, da Alpine, iniciaram os trabalhos no circuito Gilles Villeneuve.

Ausente no segundo treino livre, na sexta-feira, Charles Leclerc foi o primeiro a registrar o tempo, após 11 minutos de atividade, em 1min15s004, mais para verificar o acerto de sua Ferrari, que havia batido na primeira sessão, do que em busca da volta rápida. O piloto monegasco tratou de aproveitar o tempo e foi o mais rápido na primeira metade do treino, com o tempo de 1min12s843, à frente de Lando Norris, da McLaren, Alonso, Hamilton e Russell.

Faltando 34 minutos para o fim do treino, Oscar Piastri, da McLaren, tocou no Muro dos Campeões e teve o pneu furado. No mesmo local, Nico Hulkenberg, companheiro de Gabriel Bortoleto na Sauber, rodou na chicane e colidiu a asa traseira no muro, provocando a bandeira vermelha para retirada dos detritos deixados pelos dois carros.

Após 30 minutos e pequena participação na atividade, o brasileiro Gabriel Bortoleto vinha em 16º lugar, 0s90 atrás do líder. O tetracampeão Max Verstappen só foi para a pista na segunda metade da atividade e, em sua primeira tentativa, registrou o oitavo melhor tempo, 0s59 atrás de Leclerc.

O domínio da Ferrari foi interrompido a 25 minutos do fim, pelas rivais McLaren, com Norris, e Mercedes, com Russell, que havia sido o mais rápido na sexta-feira, e marcou 1min12s329. O britânico ficou atrás de Hamilton por um breve período, mas foi o primeiro a correr abaixo de 1min12 - 1min11s950 -, e retomou a ponta à frente de Hamilton, Norris, Verstappen e Piastri a 18 minutos do fim da atividade. Bortoleto melhorou seu tempo e vinha em 15º.

Norris assumiu a primeira colocação com 1min11s799 a 13 minutos do fim. Oliver Bearman também tocou no Muro dos Campeões, mas sem provocar avarias em sua Haas. Sem retornar à pista, Bortoleto perdia posições e até ficar em 19º, apenas à frente de Tsunoda, que deu poucas voltas por causa de problemas nos freios.

Encontrando dificuldades com o tráfego no circuito nos minutos finais, os pilotos não conseguiam melhorar o tempo. Leclerc ainda subiu para a segunda posição na última tentativa, 0s078 atrás de Norris, seguido por Russell, Hamilton, Verstappen e Alonso.

Os pilotos voltam ao circuito Gilles Villeneuve neste sábado para definir o grid de largada, a partir das 17h (horário de Brasília). No domingo, a largada da corrida está marcada para as 15h.

Confira os resultados do 3º treino livre do GP do Canadá:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min11s799

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 0s078

3º - George Russell (ING/Mercedes), a 0s151

4º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 0s251

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 0s273

6º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 0s448

7º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 0s549

8º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 0s720

9º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 0s720

10º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 0s774

11º - Isack Hadjar (FRA/RB), a 0s852

12º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 0s885

13º - Liam Lawson (NZL/RB), a 0s992

14º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 0s995

15º - Oliver Bearman (ING/Haas), a 1s026

16º - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 1s028

17º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1s261

18º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 1s273

19º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a 1s373

20º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 1s774