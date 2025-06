Signos: veja horóscopo desta segunda-feira (16) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Comece sua segunda-feira com energia, destacando-se na comunicação e cooperação no trabalho. À tarde, mantenha o foco para evitar distrações. Ao final do dia, dedique-se à família e ao amor! A manhã promete ser positiva para paqueras e novos admiradores. Vamos lá e tenha uma ótima semana!

Cor: VERDE

Palpite: 60, 14, 32

Seu poder de negociação está em alta! Aproveite a manhã para fechar bons negócios! No entanto, se precaver com os gastos à tarde será essencial. Confie em seu poder de comunicação e aproveite o astral descontraído em suas relações. Quem sabe não conhecerá alguém especial? Momentos a dois serão leves e animados!

Cor: BRANCO

Palpite: 36, 11, 54

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo desta segunda-feira (16) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer



Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta segunda-feira (16)



A criatividade e foco serão seus companheiros, auxiliando em contatos e relações pessoais. Depois, a tempestade pode chegar, mas a calma é sua aliada. E adivinhe? Um dinheiro extra está no horizonte com a ajuda da lua em peixes. Mesmo que o amor pareça estagnado, não perca a fé!

Cor: BRANCO

Palpite: 05, 41, 15

Agir com reserva levará ao sucesso, mas cuidado com fofocas! Escolha palavras com diligência. A Lua no seu signo impulsiona a confiança, acelere as tarefas. E prepare-se, a noite promete um flerte movimentado!

Cor: VERMELHO

Palpite: 09, 16, 27