Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta segunda-feira (16)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Hoje, suas relações brilham pela manhã, tanto pessoal quanto profissionalmente. No entanto, à tarde, respire fundo e mantenha a calma. O desejo de se livrar dos incômodos floresce, enquanto a Lua em Peixes se destaca. Acenda a paixão na intimidade e surpreenda!

Cor: AZUL-ROYAL

Palpite: 38, 25, 47

A semana começa cheia de foco e disciplina profissional. Fique atento no período da tarde para evitar distrações. Os relacionamentos vão se intensificar, seja com um ficante ou com o parceiro, a hora é de alegria e descontração. Aproveite a onda de good vibes!

Cor: PRETO

Palpite: 08, 33, 44

Segunda-feira chega com criatividade e facilidade em interações. Cuidado com altos e baixos nos relacionamentos à tarde, inclusive no amor e no trabalho. O romance pode ocupar sua atenção, mas nem tudo será um mar de rosas. Lance recente pode emplacar pela manhã, mas a tarde pode ser mais parada. Prepare-se!

Cor: BEGE

Palpite: 53, 23, 35

Inicie o seu dia com determinação, Escorpião! Possíveis contratempos à tarde requerem paciência, mas a boa notícia é que a sorte está do seu lado! Aproveite o charme extra para encantar a todos. Que tal arriscar uma fezinha?

Cor: PINK

Palpite: 23, 04, 15