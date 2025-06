Veja horóscopo desta segunda-feira (16) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Você começa o dia com uma boa comunicação e entrosamento com os colegas para avançar no trabalho. A diplomacia será sua arma secreta nas negociações. No entanto, à tarde, tenha cautela com as finanças e evite propostas que pareçam boas demais. Ao final do dia, vai preferir um momento de sossego sozinho.

Cor: MARROM

Palpite: 33, 42, 06

Você inicia a semana com positividade no trabalho e lidando bem com dinheiro! À tarde, siga aintuição, evite atritos e dê espaço à convivência e imaginação. Conexões com amigos e paqueras nas redes sociais ganham destaque. Prepare-se para surpresas deliciosas no romance!

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 27, 11, 02

Você começa a segunda-feira com garra! Trabalhe em equipe, seja ousado e atreva-se a sair da zona de conforto. Mas cuidado à tarde, não permita que o excesso de otimismo atrapalhe seus passos. Com a Lua em Peixes, seu charme e seriedade vão atrair seu par.

Cor: ROSA

Palpite: 20, 18, 29

Inicie seu dia confiando na sua poderosa intuição,será um trunfo para destacar-se profissionalmente. Cautela com finanças e desentendimentos entre amigos. A tarde é perfeita para investir em estudos. Seu lado otimista pode trazer movimento à vida amorosa.

Cor: LILÁS

Palpite: 41, 60, 32