Signos: veja horóscopo deste sábado (14) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo neste sábado, dia 14 de junho de 2025, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Sabadou com excelentes vibes! A Lua em Aquário incentiva bons relacionamentos, seja no trabalho ou na vida pessoal. Diga adeus ao isolamento e divirta-se! As energias no amor estão a seu favor, ideal para deixar a rotina de lado e curtir bastante com o par.

Cor: VIOLETA

Palpite: 39, 36, 18

Finalize os trabalhos cedo e cuide da sua saúde sob a séria Lua em Aquário hoje! Equilibre trabalho e relaxamento para ver a magia acontecer. E para os solteiros, um flerte com um colega pode empolgar! No entanto, os romances pedem paciência com a rotina.

Cor: SALMÃO

Palpite: 10, 19, 34

Comece o dia confiante! Aproveite oportunidades para diversão, mas não negligencie suas obrigações. Impressione no trabalho com sua criatividade. Seu lazer está protegido e seus planos, seguros. Use seu charme turbo tanto na paquera quanto na vida a dois.

Cor: CEREJA

Palpite: 18, 36, 27

Esse é um sábado para se envolver com a família e curtir seu espaço. Boas chances de avanço se você trabalha em casa ou com parentes. Uma ótima oportunidade para dar atenção ao seu lar. Ignore o ciúme ou possessividade, não permita que atrapalhe seu amor. Esteja aberto para conexões passadas que podem reaparecer.

Cor: PRETO

Palpite: 53, 17, 08