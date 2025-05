Safra de café no Brasil deve crescer 2,7% e bater recorde em 2025

A safra de café no Brasil em 2025 deve crescer 2,7% em comparação com o ano anterior, alcançando uma produção estimada de 55,7 milhões de sacas beneficiadas. A projeção foi divulgada nessa terça-feira (6) pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) e representa o maior volume já registrado em um ano de bienalidade negativa.



Segundo o 2º Levantamento da Safra de Café 2025, o avanço é puxado principalmente pela recuperação da produtividade do café conilon (ou robusta), que deve atingir um recorde de 18,7 milhões de sacas – alta de 28,3% em relação à safra anterior.



“O resultado se deve, sobretudo, à regularidade climática nas fases mais críticas das lavouras, o que favoreceu floradas positivas e boa formação dos frutos”, explicou a Conab.



Já o café arábica, mais sensível ao ciclo bienal, deve apresentar queda de 6,6%, com produção estimada em 37 milhões de sacas. Em Minas Gerais, maior produtor do país, a colheita prevista é de 25,65 milhões de sacas. A instabilidade climática entre abril e setembro de 2024, com longos períodos de seca, impactou negativamente as lavouras no estado.



A área total cultivada com café deve crescer 0,8% e chegar a 2,25 milhões de hectares. No entanto, a área efetivamente em produção deve cair 1,4%, enquanto as lavouras em formação terão aumento de 12,3%, comportamento típico de anos de baixa bienalidade.



Combinando clima favorável e manejo técnico, a safra 2025 reforça o protagonismo do Brasil como maior produtor mundial de café, mesmo em um ciclo menos produtivo do arábica.